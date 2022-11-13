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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 13-11-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.39 جنيه للشراء و 24,44 جنيه للبيع  خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-11-2022.


 

وجاء  متوسط سعر الدولار في أحد أهم بنوك القطاع الخاص والتي من بينها بنكي التجاري الدولي CIB وفيصل الاسلامي.

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مفاجأة.. هذا موعد استقرار سعر الدولار

 

وأظهر سعر الدولار  استقرارا في بداية تعامل اليوم الأحد  في البنوك التي تعمل في مصر بدون أي تغيير.

 

ارتفاع أسبوعي 

وكان سعر الدولار أمام الجنيه  قد سجل أمس زيادة حجمها 16 قرشا في البنوك علي مدار الأسبوع الماضي بنحو 38 بنك يعمل بمصر.

أقل سعر  

  بلغ أق سعر لــ الدولار  مقابل الجنيه نحو  نحو  24.32 جنيه للشراء و 24.42 جنيه للبيع وذلك في  بنكي المصرف العربي الدولي والبركة

 


 أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في  مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  24.43 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع .
 


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.43 جنيه للشراء و 24.44 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بلوم، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المصري، كريدي أكريول، مصر"


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.35 جنيه للشراء و 24,45 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، HSBC، أبوظبي التجاري".


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.36 جنيه للشراء و 24,43 جنيه للبيع في البنك العربي الافريقي الدولي


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24,37 جنيه للشراء و 24,44 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

سعر البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 24.36 جنيه للشراء و 24,44 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24,4 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، المشرق، ميد بنك، الأهلي المتحد".


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 24,42 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.

ارتفاع الإحتياطي


واعلن البنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري، زيادة  الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي بمقدار 211 مليون دولار ليصل إجمالي الإحتياطي بنهاية أكتور الماضي نحو 33.411 مليار دولار.

وبحسب ما اعلنته مصادر فإن الاحتياطي النقدي لمصر في الوقت الحالي يجاوز احتياجات البلاد من السلع الأساسية و المواد الخام لمدة تجاوز الـ7 شهور وهي بذلك تتخطي المعدلات العالمية.

قرارات البنك المركزي

وفي تصريحات سابقة سمح البنك المركزي المصري للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها  والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وكما قرر البنك المركزي السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات، ولكن بشرط أن يتم تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

وتضمن القرار عمليات التحصيل  التصدير السلعي والخدمي الواردة  لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية  مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، بالإضافة إلي السماح  بتنفيذ عمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

أذون خزانة

وفي وقت سابق تم طرح أذون  خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار في 14 نوفمبر الجاري، المقرر تسوية قيمته  الثلاثاء المقبل، بهدف تمويل عجز الموازنة.

واعلن البنك المركزي عن استهداف بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة اجمالية تبلغ 26 مليار جنيه.


ارتفاع الدولار


وبرر محللون اقتصاديون  ارتفاع سعر  الدولار نظرا  لتوسيع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقلة مصادر العملة الصعبة، موضحا أن ضبط سعر الدولار يتطلب تقليل فاتورة الإستيراد  قدر المستطاع .

واعتبر المحللون أن اعلان البنك المركزي البدء في تطبيق  اتباع آلية المشتقات من العملات الأجنبية و تحديد مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري و الذهب،معتبرا أن استخدام عملات أخرى في الاستيراد بعيدا عن الدولار، والاتفاق مع الصين و روسيا بالتبادل التجاري بالعملة المحلية وتطبيق نظام ميرا الروسي لتقليل الضغط على الدولار.

 

 

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