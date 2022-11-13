عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل الجمعية العمومية لنادي سموحة وإعادة الانتخابات على مقعد الرئيس

وليد عرفات
وليد عرفات

قرر القضاء الإداري تأجيل الجمعية العمومية لنادي سموحة وإعادة الانتخابات على مقعد رئيس مجلس الإدارة في جمعية عمومية تقام بحد أقصي يوم .

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا إلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية يفيد بإلغاء الجمعية العمومية التي كان مقررا لها غدا الاثنين، على أن تعقد الجمعية العمومية الجديدة في موعد بحد أقصي يوم 25 نوفمبر الجاري .

وكانت اللجنة العليا الخاصة بانتخابات نادي سموحة قد أعلنت فوز وليد عرفات بمنصب رئيس النادي وعمر الغنيمي على مقعد النائب، كما فاز بمناصب العضوية أحمد عجلان، رامي فتح الله، أشرف مختار، أحمد العدلي، ماهينور سامح،

 

القضاء الادارى سموحة وزارة الشباب والرياضة وليد عرفات عمر الغنيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

الرئيس الكولومبي السابق لصدى البلد: مصر ستصبح أضخم سوق لإنتاج الطاقة

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

1.5 مليار دولار تمويل جديد لـ مصر من بنك الاستثمار الأوروبي لمعالجة المياه

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

5 جنيهات.. انخفاض جديد في أسعار الذهب بختام اليوم

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

ترشيحاتنا

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : الزواج قريبا

وفاة 21 شخصا.. ننشر صورة أحد ضحايا حادث أتوبيس المنصورة

نجم الأهلي السابق : أفشة استطاع تعويض رحيل عبد الله السعيد

نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات عبدالله السعيد ضد القلعة الحمراء

توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 .. تحذير للأسد ونصيحة لهؤلاء

5 آلاف جنيه للمركز الأول.. تعرف علي شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : الزواج قريبا

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

نجمات رفعن شعار لا للعري.. إطلالات محتشمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

ملحقش يفرح.. عريس حلوان دعا لمليونية زفافه فشيعه الجميع إلى القبر.. صور

فيديو

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ