تأجيل الجمعية العمومية لنادي سموحة وإعادة الانتخابات على مقعد الرئيس

قرر القضاء الإداري تأجيل الجمعية العمومية لنادي سموحة وإعادة الانتخابات على مقعد رئيس مجلس الإدارة في جمعية عمومية تقام بحد أقصي يوم .

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا إلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية يفيد بإلغاء الجمعية العمومية التي كان مقررا لها غدا الاثنين، على أن تعقد الجمعية العمومية الجديدة في موعد بحد أقصي يوم 25 نوفمبر الجاري .

وكانت اللجنة العليا الخاصة بانتخابات نادي سموحة قد أعلنت فوز وليد عرفات بمنصب رئيس النادي وعمر الغنيمي على مقعد النائب، كما فاز بمناصب العضوية أحمد عجلان، رامي فتح الله، أشرف مختار، أحمد العدلي، ماهينور سامح،