برلماني سعودي: نؤيد مساعي مصر لمواجهة التغير المناخي

أكد الدكتور سعود الروينى عضو مجلس الشورى السعودي، أنه سعيد بتنفيذ فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ بمصر، موضحًا المصريين معروفون بحسن الضيافة والاستقبال.

وأضاف عضو مجلس الشورى السعودي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بقمة المناخ، أن التغيرات المناخية من المشكلات الرئيسية التي تهدد جميع الدول.

وأشار إلى أن السعودية تدعم مساعى مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وأن ولى العهد السعودى أطلق مبادرة الشرق الأوسط، ومصر تدعم مصر فى جميع المبادرات.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية لا تؤثر على بد بمفردها ولكن يؤثر على الجميع، وعلينا التكاتف من أجل التصدي لهذه الكارثة التى قد تنهى حياة البشر.