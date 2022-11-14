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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تشارك متابعيها بصور لها من حفل مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور لها من حفل مهرجان القاهرة السينمائي  وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت هبة مجدي: “من حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 44” . 

 

و شهد مهرجان القاهرة السينمائي، حضور عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان أحمد الفيشاوي، وكريم فهمي، وزوجته، وغيرهم من النجوم.

 

وتشهد الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشاركة عدد من الفنانين والنقاد والمخرجين في لجان تحكيم العديد من المسابقات.

المسابقة الدولية:

وتترأس المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كما تضم اللجنة كل من مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح (مصر)، الممثلة سوارا بهاسكار (الهند)، المؤلف الموسيقي راجح داود (مصر)، الممثلة ستيفانيا كاسيني(إيطاليا)، المخرج  خواكين ديل باسو (المكسيك)، الممثل سمير قواسمي (فرنسا).

مصر فرنسا هبه مجدى مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي احمد الفيشاوي

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