رمضان السيد: النني غير جاهز لودية بلجيكا.. وهذا الأنسب لتشكيل المنتخب.. فيديو

تحدث رمضان السيد نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن شكل وملامح قائمة منتخب مصر وتوقعاته لمباراة الفراعنة أمام بلجيكا الجمعة المقبل، موضحا أن من سوء الحظ اصابة أهم لاعبين في الدفاع وهما الونش ومحمد عبد المنعم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، والمُذاع على فضائية ETC: "مصطفى محمد يقدم أفضل فتراته في الدوري الفرنسي، وصلاح حاجز مركزه في التشكيل، وبالتالي المنافسة بين الثلاثي زيزو وتريزيجيه ومرموش في مركز الجناح".

وواصل نجم الأهلي السابق: "البعض تناول تصريحات مغلوطة على لساني بأن زيزو لا يستحق الانضمام للمنتخب، وهذا لم يحدث أنا أقدر زيزو وهو احد أهم المواهب المميزة في الكرة المصرية".

وتابع السيد: "أرى أن عودة أكرم توفيق اضافة قوية للمنتخب في الجبهة اليمنى وهناك ترجيح لكفة محمد حمدي على حساب حسين السيد في مركز الظهير الأيسر وغياب فتوح ترك فراغا كبيرًا".

علي جبر وحجازي..

وأكمل: "أرجح أن يلعب على جبر بجانب أحمد حجازي في مباراة بلجيكا، لأن المنتخب البلجيكي يتمتع بأطوال عالية ومن الصعب السيطرة عليهم".

وأردف السيد: "طارق حامد وحمدي فتحي ثنائي ارتكاز هما الأفضل للمنتخب أمام بلجيكا على حساب النني الذى لم تكتمل جاهزيته، ومعهم إمام عاشور سيكون خط الوسط ألأنسب لتشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا".