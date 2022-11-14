عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: عبد الله السعيد مميز للغاية ومن أفضل اللاعبين في مركزه.. فيديو

صدى البلد

تحدث أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، عن أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي موضحا أن تحركات النادي الأحمر ضد اللاعب هي مخطط لحرمان الزمالك من خدماته.

 

وأضاف عبد الملك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، والمُذاع على فضائية ETC:" السعيد لاعب مميز للغاية ومن أفضل اللاعبين في مركزه، وتعرض للظلم والقهر، وأصعب شىء عليه أنه يعيش موسمه الأخير أو قبل الأخير بحد أقصى".

اليو ديانج والاحتراف..

وواصل أحمد عيد: " من حق ديانح البحث عن تجربة احتراف في أوروبا، اللاعب يستحق الاحتراف، ومن حق الأهلي البحث عن صيغة اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده".

وتابع نجم الزمالك السابق: " لا أتوقع أن يستدعي فيتوريا بدجيل عمر مرموش، هناك بدائل مميزة في مركزه ولا أتوقع لحاق اللاعب بالمعسكر".

 

الأهلى الزمالك نادي الزمالك عبد الله السعيد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يكشف نوايا بايدن بشأن اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني

ثنائيات القاهرة السينمائي.. شيري عادل وطارق صبري الأبرز

الطقس اليوم في القاهرة.. ونشاط للرياح في هذه الأيام

التحريات تكشف تفاصيل إنهاء حياة شخص من أعلى أسوار القلعة بالقاهرة

إسكان المتوسط .. شقق جاهزة للتسليم الفورى.. أعرف مواعيد الحجز

سعر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 في السعودية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ألم العظام وترم الساق معا مؤشر للإصابة بمرض كارثي أحذر تجاهلهما

مكون واحد خارق من مطبخك يقلل مخاطر الإصابة بالكوليسترول و السكتة الدماغية

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ