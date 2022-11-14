عبد الملك: عبد الله السعيد مميز للغاية ومن أفضل اللاعبين في مركزه.. فيديو

تحدث أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، عن أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي موضحا أن تحركات النادي الأحمر ضد اللاعب هي مخطط لحرمان الزمالك من خدماته.

وأضاف عبد الملك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، والمُذاع على فضائية ETC:" السعيد لاعب مميز للغاية ومن أفضل اللاعبين في مركزه، وتعرض للظلم والقهر، وأصعب شىء عليه أنه يعيش موسمه الأخير أو قبل الأخير بحد أقصى".

اليو ديانج والاحتراف..

وواصل أحمد عيد: " من حق ديانح البحث عن تجربة احتراف في أوروبا، اللاعب يستحق الاحتراف، ومن حق الأهلي البحث عن صيغة اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده".

وتابع نجم الزمالك السابق: " لا أتوقع أن يستدعي فيتوريا بدجيل عمر مرموش، هناك بدائل مميزة في مركزه ولا أتوقع لحاق اللاعب بالمعسكر".