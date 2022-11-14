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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الناتو لا يمكنه العيش بدون عدو

الناتو
الناتو

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) منظمة لا تستطيع العيش بدون اختلاق عدو لها.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، أوضح جروشكو، اليوم الاثنين، أن الناتو بات يبحث الآن عن مواقع جديدة، مشيرًا إلى أنه ينتقل إلى المزيد والمزيد من المناطق الجديدة، وقد وصل إلى آسيا وحدود الصين.

وأضاف أن "هذه المنظمة لا تستطيع العيش بدون عدو، بدون عدو ستموت"، مشيرًا إلى أن "أهم شيئ بالنسبة لها هو خلق صورة للعدو والتحرك باتجاه حدود هذا العدو المحتمل".

وتابع أن حلف شمال الأطلسي قد "أعلن الآن آسيا منطقة مصالح الحلف، وجعل منطقة دفاعاته بالفعل باتجاه حدود الصين".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن موسكو وبكين متحدتان في دعم دور رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الغرب لديه خططه الخاصة للعمل بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كذلك حذر لافروف من محاولات الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو عسكرة المنطقة "مع التركيز الواضح على احتواء الصين واحتواء المصالح الروسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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