أختي شهيدة طلب العلم.. شقيق عروس أتوبيس الدقهلية: أشوفك في الجنة ياسمسمة

مرت ساعات من وقوع حادث أتوبيس الدقهلية والذي راح ضحيته 20 شخصا وأصيب نحو 8 أشخاص أخرين، ذلك الحادث الذي سطر الكثير والكثير من القصص المأساوية والروايات التي حولت مركز ميت غمر إلى مركز يتشح باللون الأسود وسرادق العزاء.

أسماء نجيب الباشا.. عروس الجنة كما أُطلق عليها، الفتاة التي لم تكمل بعد عامها التاسع عشر، وسُطر أسمها ضمن ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية وذلك عقب انتشال جثمانها من المياه بعد سقوط الأتوبيس بفترة وجيزة، وانهالت التدوينات على منصات التواصل الإجتماعي ناعية وفاة الفتاة الملاك "كما أطلق عليها أهل قريتها وأصدقائها".

شقيق ضحية أتوبيس الدقهلية: يا أحلى سمسمة

من بين التدوينات التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي في نعي الراحلة أسماء، كانت كلمات شقيقها والذي سطر على صفحته الشخصي بكل معاني الحزن والأسى حروف نعيها قائلا "أختي ونور عيني شهيدة في ذمة الله.. أشوفك في الجنة يـ أحلى سمسمة".

شقيق إحدى ضحايا أتوبيس الدقهلية

ثم عاد محمد نجيب شقيق الشهيدة أسماء نجيب الباشا "إحدى ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية" يدون مرة أخرى قائلا "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى أنفسنا بوفاة أختي شهيدة طلب العلم بإذن الله وعروسة الجنة أسماء نجيب ولا نقول إلا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون، الرجاء الدعاء لاختي في أول ليلة لها في القبر، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

شقيق إحدى ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية

حادث أتوبيس الدقهلية

حادث أتوبيس الدقهلية خلف جرائه 20 ضحية و8 مصابين، وقع على طريق القاهرة - المنصورة بالقرب من مركز أجا السبت 12 نوفمبر، فقد تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا أفاد بسقوط حافلة في ترعة الرياح التوفيقي على الطريق وسرعان ما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة في المنصورة، إلى موقع حادث أتوبيس الدقهلية وباشرت حينها النيابة التحقيقات الأولية في الحادث والمعاينة المبدئية، كما انتقل فريق آخر من النيابة العامة إلى المستشفى لمناظرة جثامين ضحايا أتوبيس الدقهلية، والاستماع إلى المصابين في الحادث.

أسماء نجيب الباشا - إحدى ضحايا أتوبيس الدقهلية

حادث أتوبيس الدقهلية

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المصابين في حادث أتوبيس الدقهلية، وتبين أنهم ثمانية مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، والذين قرروا جميعا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.

كما استجوبت النيابة العامة في الدقهلية سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا، وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أسماء نجيب