سفير مصر في رام الله يلتقي وزير الشئون المدنية الفلسطينية

لبحث تهيئة الأجواء لاستئناف عملية السلام..

التقى السفير إيهاب سليمان، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية برام الله، مع الوزير حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتهيئة الأجواء لاستئناف عملية السلام في إطار مرجعيات القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وصولاً إلى تحقيق حل الدولتين المنشود.

كما أكد السفير سليمان على استعداد مصر الدائم لمساعدة الأشقاء في فلسطين لتحقيق أهدافهم حتى قيام دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، فقد أشاد الوزير حسين الشيخ بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وثمن موقف مصر الداعم والدائم باعتبارها سنداً رئيسياً للقضية الفلسطينية.