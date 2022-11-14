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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبًا.. عرض مسرحية "في حتة تانية" على خشبة جراند طيبة

صدى البلد

تُعرض قريبًا على خشبة مسرح جراند طيبة، مسرحية "في حتة تانية"، وهي الدفعة الأولى من نتاج ورشة المسرح لإعداد الممثل الشامل، حيث يقدمها عدد من الفنانين الشباب.

مسرحية "في حتة تانية"، تأليف سامح عثمان، مصمم استعراضات د. سامح صابر، إشراف عام أحمد مسعود، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، إكسسورات أزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، دعايا مصطفى شعراوي، إنتاج أحمد تمام (شركة تركواز)، إخراج سامح بسيوني.

ومن المقرر عرض المسرحية في الأول والثاني من شهر ديسمبر المقبل، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي غنائي استعراضي، لتناقش بعض القضايا الاجتماعية السلبية التي يجب على المجتمع المصري أن يتخلص منها.

اللوحة الأولى: تناقش فكرة الإسراف والبذخ في الأفراح والشروط الصعبة للزواج، والتي ينفق فيها العائلتان أموال كثيرة.

اللوحة الثانية: تناقش مشاكل الرجل، والمرأة.

اللوحة الثالثة: تناقش فكرة التريند، وكيف يصنع المجتمع من أشياء تافهة تريندا.

اللوحة الرابعة والأخيرة: تناقش مشاكل السوشيال ميديا وسوء استخدامها.

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