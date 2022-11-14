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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للأعمال الخيرية

123 مليار دولار.. رابع أغنى شخص في العالم يخطط للتبرع بثروته

جيف بيزوس
جيف بيزوس

يخطط جيف بيزوس البالغ من العمر 58 عاماً مؤسس شركة «أمازون» ورابع أغنى شخص في العالم، للتخلي عن الجزء الأكبر من ثروته.

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وسيكرس بيزوس الأموال لمكافحة تغير المناخ ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الملياردير مثل هذا التعهد، في حديث لشبكة «سي إن إن».

تبلغ ثروة بيزوس 123.9 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، وهي ثروة تراجعت بنحو 70 مليار دولار هذا العام، لكنها ارتفعت في العقد الماضي مع تفوق عملاق التجارة الإلكترونية على منافسيه السابقين.

وانتُقد بيزوس لعدم توقيعه «تعهد العطاء»؛ وهو وعدٌ من قِبل العديد من أغنى أغنياء العالم بالتبرع بمعظم ثرواتهم للأعمال الخيرية. ولكنه لسنوات ظل إلى حد كبير على هامش العمل الخيري، وركز بدلاً من ذلك على «أمازون» و«بلو أوريغين»؛ شركته الهادفة إلى الربح لاستكشاف الفضاء.

لكن في السنوات الأخيرة، خصص بيزوس مليارات الدولارات للأعمال الخيرية وزاد من وتيرة العطاء منذ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» العام الماضي.

أرسلت زوجته السابقة ماكينزي سكوت أكثر من 12 مليار دولار إلى منظمات غير ربحية منذ الانفصال عنه في عام 2019، مع التركيز في الغالب على المؤسسات الخيرية الأصغر في الولايات المتحدة والتي غالباً ما يتجاهلها المانحون.

ركز بيزوس اهتمامه على تغير المناخ من خلال «صندوق الأرض» الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، وأعلن أيضاً عن هدية بقيمة 200 مليون دولار لـ«متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء».

وأعطى بيزوس أسطورة الموسيقى دوللي بارتون 100 مليون دولار لتوجيهها إلى أي جمعيات خيرية تختارها في جزء من «جائزة الشجاعة والكياسة»، معلناً عن العطاء إلى جانب شريكته لورين سانشيز.

ويُقال أيضاً إن بيزوس مهتم بشراء نادي كرة القدم الأميركي «واشنطن كوماندرز» مع قطب الموسيقى جاي زي بوصفه مستثمراً.

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