عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستهتر ولا يتحمل المسئولية.. ثلاثينية تطلب الطلاق من زوجها بعد 3 سنوات

لا تزال أسوار محاكم الأسرة مليئة بالحكايات والقصص، التي تقع فيها السيدات أسيرة لزوجها لأسباب مختلفة، ومن بين هذه الحكايات قصة سيدة ثلاثينية وقعت في شباك أحد الرجال الذي أوهمها بحبه لها ورسم أحلامه السراب معها ليظفر بالزواج بها، لتتفاجأ بعد الزواج بالحقيقة المرة، لتجد أنه لا طريقة للخلاص من زوجها سوى محكمة الأسرة للتخلص منه.

زوج مستهتر ولا يتحمل المسؤولية تجاه اسرته

حيث أقامت سيدة ثلاثينية دعوى أمام محكمة الأسرة في الوادي الجديد، ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، وقالت في دعواها إنها ترفض أن تعيش مع رجل  لم يتحمل المسؤولية ويعتمد عليها وعلى أهلها في تدبير مصروفات البيت.

وذكرت المدعية بأنها تزوجت منذ 3 سنوات من شاب ادعي انه من أسرة ميسورة ومتدينة علي عكس الحقيقة، وأوهمها أنه صاحب عمل  ويعمل لديه عشرات الصنايعية وما يتقاضاه يجعلهما يعيشا حياة ميسورة.

الزوج يطالب زوجته بأخذ الأموال من أهلها لتوفير الاحتياجات

وبعد عام من الزواج وإنجابها طفلتهما الأولى، ادعى أنه ترك عمله بدعوى أن الصنايعية تركوا، ومنذ تلك اللحظة  وهو يمكث في المنزل ويطالبها بأن تطالب أهلها بمصروفات المنزل  لحين ان يجد صنيعيه تعمل معه على حد تبرير موقفه الخاطئ.

وصفت السيدة زوجها أمام المحكمة قائلة «جوزى شخص مستهتر، ليس لديه قدره على تحمل المسئولية، دائما يلجأ إلى اهلي  باي حجة  لاستعطافهم  دون معرفتي  للإنفاق علينا  وعلى الطفلة الصغيره ، وأصعب شئ مرت علينا  عندما  مرضت ابنتي واحتجت أموالا لشراء بعض الأدوية  عند إصابتها بحالة إعياء في منتصف الليل فلم أجد ثمن الدواء، وعندما أيقظته من النوم ليتصرف وياخدها للمستشفي  تجاهلنى واستمر في النوم، فلم أجد أمامى سوى  التوسل للجيران .

لقاء جماهيري لبحث تطوير منطقة تنيده القديمة بمركز بلاط في الوادي الجديد

زراعة الوادي الجديد: تسهيلات لاستخراج تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني

أيادي تتلف في حرير.. سيدات الواحات يبدعن في صناعة الخوص على مستوى عالمي

عقب مشاركتها في تحدي القراءة العربي.. محافظ الوادي الجديد يستقبل الطفلة دانة

«تعليم الوادى الجديد»: ورشة عمل موسعة لاكتشاف الطلاب الموهوبين

علاج 384 حالة مرضية بقرية صنعاء في الوادي الجديد

تمهيدا لافتتاحه.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز "إبداع"

عقب مشاركتها في تحدي القراءة العربي.. محافظ الوادي الجديد يستقبل الطفلة دانة

واستكملت الثلاثينية  حديثها "زوجي لم يصلح ان يكون زوجا لعدم تحمله أي مسؤولية  علما بانه اصبح اب لطفله وحاولت بكل الطرق إصلاحه وإقناعه بأنه شخص مسؤول  ولكن بلا جدوى.

وسردت الزوجة تفاصيل مأساتها جوزى كان يعيش حياة غير مقبولة وتعامله معي غير مقبول وتصرفاته غوغائية جعلتني  اكرهة، كان يستيقظ من النوم بعد أذان العصر، ويجلس أمام التلفاز، وعندما طلبت منه تغيير حياته والبحث عن عمل ظل يتشاجر معي، فطلبت منه الطلاق بالمعروف الا أنه رفض فلجأت للمحكمة.

زراعة الوادي الجديد: تسهيلات لاستخراج تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني

أيادي تتلف في حرير.. سيدات الواحات يبدعن في صناعة الخوص على مستوى عالمي

عقب مشاركتها في تحدي القراءة العربي.. محافظ الوادي الجديد يستقبل الطفلة دانة

«تعليم الوادى الجديد»: ورشة عمل موسعة لاكتشاف الطلاب الموهوبين

علاج 384 حالة مرضية بقرية صنعاء في الوادي الجديد

تمهيدا لافتتاحه.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز "إبداع"

اخبارمحافظة الوادي الجديد الوادى الجديد زواج تحمل المسئولية الحقيقة الصغيرة مصروفات صنايعية دعوى طلاق الطلاق للضرر ثلاثينية محكمة الاسرة اخبار الوادي الجديد محافظة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الوادي الجديد: تفاعل طلابي مع قوافل المدارس الثانوية

مركز إعلام الخارجة: المشروعات القومية جعلت الدولة قادرة على مواجهة التحديات

لقاء جماهيري لبحث تطوير منطقة تنيده القديمة بمركز بلاط في الوادي الجديد

زراعة الوادي الجديد: تسهيلات لاستخراج تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني

أيادي تتلف في حرير.. سيدات الواحات يبدعن في صناعة الخوص على مستوى عالمي

عقب مشاركتها في تحدي القراءة العربي.. محافظ الوادي الجديد يستقبل الطفلة دانة

«تعليم الوادى الجديد»: ورشة عمل موسعة لاكتشاف الطلاب الموهوبين

علاج 384 حالة مرضية بقرية صنعاء في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

كولر يحسم موقفه من إعارة ثنائي الأهلي في يناير

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

سوق المستعمل| 5 سيارات أوتوماتيك تحت 150 ألف جنيه..صور

دعاء قيام الليل للرزق قوي جدا .. ردده بخشوع ويقين

الأهلي يخطط لحسم صفقة الفيل الإيفواري فوفانا

المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ.. كيف تسهم في حماية البيئة مستقبلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقلد شاكيرا.. جلسة تصوير لـ ميريام فارس تضعها في مأزق

شبيهة ياسمين صبري| جيهان خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. لحظة استقبال جدة لحفيدها الجندي بعد عودته من الحرب الأوكرانية| فيديو

احذر هذه العادة.. أضرار تناول الطعام قبل النوم

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ