جامعة حلوان: تحضير مقررات دراسية عن التنمية المستدامة والتغيرات المناخية

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم توجيه البحث العلمي لوضع برامج مخصصة لكيفية التعامل مع التغير المناخي في مرحلة البكالوريوس، على أن يبدأ التدريس بها خلال الفصل الدراسي الثاني، أو العام الدراسي المقبل بحد اقصى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات البحثية الخاصة بهذا الشأن.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا بجامعة حلوان، في لـ صدي البلد إن توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببدء العمل علي مقررات دراسية لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية، هامة جدا، من أهم القرارات التي تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة والتطور المجتمعي، لتأثير هذه الظاهرة علي كافة جوانب الحياة وجميع دول العالم.

وأشار مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا بجامعة حلوان إلى أن الجامعة بدأت بالفعل ضمن خطة تطوير المقررات الدراسية بالعمل على إضافة مثل هذه المقررات الدراسية، حيث أنها تعمل من خلال تعاونها مع الفرانكوفونية علي تصميم و تجهيز مقررات دراسية تخص التنمية المستدامة تشمل مقررات عن التغيرات المناخية و كيفية التعامل معها.