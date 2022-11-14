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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

22 يناير.. طعن طبيب الكركمين على حكم حبسه لترويجه مستحضرات غير مصرح بها

طبيب الكركمين أحمد
طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير المقبل، لعقد أولى جلسات نظر الطعن المقدم من أحمد أبو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بانتحال صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

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كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد قضت بتخفيف عقوبة أحمد أبو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، من الحبس سنتين، إلى الحبس سنة، وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

واستأنف دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين"، على حكم حبسه سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه، الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين" وآخر، بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر - وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل  الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

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