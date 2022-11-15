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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أعلي أعيرة الذهب، ثباتا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022؛ ليسجل  حوالي 1438 جنيه للشراء و 1442 جنيه للبيع، وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من  سعر عيار 24 الأكثر قيمة.

بحسب تقرير صادر عن إيجيبت جولد برايس توداي، فقد ثبت سعر الذهب مصر  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء  دون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

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تراجع الأسعار

وتراجع سعر المعدن الأصفر أمس بمقدار 4 جنيهات في المتوسط وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة 

عيار 21

وصل سعر عيار 21 نحو 1258 جنيه للشراء و 1262 جنيه للبيع 

 

عيار 18


سجل سعر عيار 18 نحو 1078 جنيه للشراء و 1082 جنيه للبيع .

عيار 14


ووصل سعر عيار 14 بنحو  839 جنيه للشراء و 841 جنيه للبيع 

كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب  1.437 مليون جنيه للشراء و 1.442 جنيه للبيع  

 

أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 44.713 ألف جنيه للشراء و 44.9 ألف جنيه للبيع

 

الجنيه الذهب


سجل سعر الجنيه الذهب 10.064 ألف جنبيه للشراء و 10.1 ألف جنيه للبيع


 

تسعيرة الذهب واهتمام المستهلكين
 

تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، حيث يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة 

وتمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

 

مصنعية الذهب


تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد  وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

 

نقص سبائك الذهب

وتعاني البنوك الروسية في الوقت الحالي من نقص سبائك الذهب لديها بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي أحد تضاربا في العرض  المتناقص و الطلب المتزايد بالأسواق، وفقا لخبراء الذهب.

واعتبر المحللون أن  إنتاج سبائك الذهب الصغيرة هو عملية أكثر تكلفة، في الوقت الذي تقوم المصافي بتطوير البنية التحتية للعمل مع الأفراد، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لإنشاء عمليات تجارية.
 

معيار  تحديد سعر الذهب

بحسب تقارير اقتصادية فإنه يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

وقالت التقرير إن الذهب يعد الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

الأحداث السياسية والذهب


من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أسعار الذهب ترتبط بالأحداث السياسية، فطالما يعاني العالم من حروب أو مشكلات، ترتفع أسعار الذهب، والعكس صحيح، وذلك لأن الذهب يعتبر الملاذ الآمن لاستثمار الأموال في وقت الصراعات، فيزداد الطلب عليه، ومن ثم يرتفع سعره.

واعتبر أن انخفاض أسعار الذهب، يحدث في حالة استقرار الأوضاع السياسية، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إغراء الدولار للمستثمرين فيقدمون على بيع الذهب وشراء الدولار، وبالتالي ترتفع أسعار الدولار، وتتراجع أسعار الذهب.

 

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