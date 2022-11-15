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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : إصابة مؤلمة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحوت اليوم، يبدو أن كل شيء تحت سيطرتك.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

مجاملة من زميلك في العمل أو عربون تقدير من رئيسك سيعزز مزاجك وحماسك، تقول التوقعات الفلكية اليومية، اليوم ستزدهر علاقتك بأفراد عائلتك، احزم حقائبك واذهب في إجازة، لن تواجه أي عقبة مع قرار سفرك اليوم، هناك احتمالية لحدوث إصابات مؤلمة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة أحداثك القادمة. 

توقعات برج الحوت مهنيا

هل كنت تعمل بجد في العمل ولكنك لم تحصل على ما تستحقه؟ لا داعي للقلق بعد الآن، فمديرك يقوم بتريقتك قريبا.

توقعات برج الحوت صحيا

اليوم مثالي للنشاط البدني أو الخارجي، جسمك في حالته النشطة والحيوية.

توقعات برج الحوت عاطفيا

كنت أنت وشريكك تواجهان الكثير من المشاعر عندما يتعلق الأمر بعلاقتكما، كانت هناك بعض الأيام التي خلقت مسافة غير محتملة بينكما.

توقعات برج الحوت خلال الأيام المقبلة

يهتم أفراد عائلتك بك أكثر مما تتصور، أظهر حبك تجاههم بعشاء عائلي.

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