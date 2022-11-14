أسباب خطيرة.. حسام موافي: 85 % من حالات الإمساك بفعل فاعل.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الإمساك له أسباب خطيرة جدا.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حوالي 80 إلى 85 % من حالات الإمساك تكون بفعل فاعل".

وأشار: "هناك ساعة بيولوجية في القولون تضرب الجرس عند شعور التبرز وإذا لم تستجيب لها لن تشتغل مرة أخرى".



وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من عدم الاستحابة لشعور الإبراز، مشدد على ضرورة تحديد ميعاد ثابت للتبرز.

