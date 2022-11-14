نهاد أبو القمصان: قمة المناخ أسهمت في رفع مستوى السياحة.. والخدمات راقية

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك حالة من الزخم في شرم الشيخ خلال استضافة قمة المناخ، مشيرة إلى أن قمة المناخ كوب 27 تسببت في عمل مستوى عالي من السياحة وتقديم مستوى راقي جدا والتعامل بمنتهى اللطف واللياقة مع السياح.

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه تم توفير وسائل مواصلات بأسعار مناسبة للمشاركين في قمة المناخ، كما أن الفنادق التي استضافت المشاركين في قمة المناخ كانت على مستوى عالى من الخدمات.

وأشارت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن شرم الشيخ شهدت نقلة رهيبة في تطوير الطرق والإضاءة وتنظيم الشوارع، مؤكدة أن عدد المشاركين في اعمال قمة المناخ لم يكن متوقع.