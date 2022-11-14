على الريد كاربت.. هاجر أحمد تتألق من مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورًا من إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هاجر أحمد مرتدية فستان مكشوف الأكتاف باللون البينك، مع شال باللون الموف، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي.

وقالت الفنانة هاجر أحمد، إن هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها فى مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة الى أنها تشعر بالفخر لمشاركتها فى مهرجان تواجد به جميع نجوم مصر والعالم.

وأضافت "هاجر أحمد" خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي الفضائية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، أن لم تحضر أي أعمال فنية ولكن لديها الرغبة فى حضور جميع الافلام التى سوف تعرض داخل المهرجان.

وتابعت الفنانة هاجر أحمد أنها عادت للفن مرة أخري بعدما وضعت طفلتها بسبب أنها تحب الفن بشكل كبير، موضحة أن "الفن دا فى دمي وأنا مش مقصرة فى حق بنتي".