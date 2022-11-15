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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم ..الحكم على المتهم فى قضية فتنة الشيعة

صدى البلد

تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة اليوم حكمها على  متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة" . 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

 

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