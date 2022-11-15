عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 15-11-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية التابعة للقطاع الحاص، نحو  24.38 جنيه للشرا و 24.45 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022، وذلك لدي البنك العربي الإفريقي الدولي.

ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أظهر  سعر الدولار  استقرارا بدون أي تغيير في 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بمصر.

بزيادة قرشين.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي


قال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 24.37 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.

أقل سعر


وصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 24.32 جنيه للشراء و 24.42 جنيه للبيع في بنك البركة.

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022؛ ليسجل  24.43 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع و ذلك في  مصرف أبوظبي الاسلامي.


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.36 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك مصر، البنك الأهلي، بلوم، قناة السويس"
 

ثاني أعلي سعر

بلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 24.41 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المشرق، ميد بنك".

مؤشر الجنيه
 

من جانبه قال الدكتور طلعت شحاتة، الخبير المصرفي، إن إعلان البنك المركزي المصري، المضي قدما لتطبيق مؤشر  الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري و الذهب بدلا من الدولار، يستهدف ربط العملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.

 

أضاف " شحاتة " في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن مؤشر الجنيه المصري  أمام العملات الأجنبية الأخري و الذهب،  تضمن الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب.

أوضح "شحاته" أن الفترة الراهنة تستهدف وضع آليات أكثر مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع بما لا يضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي موضحا أن مؤشر الجنيه المصري امام العملات الأجنبية الأخري والذهب يدعم تلك التوجهات علي الرغم من أن المنظومة الجديدة ستأخذ بعض الوقت لتطبيقها في الوقت الحالي .

أذون خزانة بالدولار

وطرح البنك المركزي اليوم، أذون خزانة من أجل 364 يوما بعملة الدولار بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار نيابة عن وزارة المالية، حيث بلغ حجم الغطاء المقبول بلغ 1.612 مليار دولار بإجمالي طلبات إكتتاب وصلت لـ 24 مستثمر.

ووصل أقل سعر فائدة مقبول للطرح لغت 4.59% وأعلي عائد لسعر الفائدة المقبول 4.6%، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول بلغ 4.59%.

 

البنك المركزي ومؤسسات التمويل الدولية

وعرض البنك المركزي خلال اجتماع مشترك  تم مع مجلس الوزراء و مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لدعم تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

و الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة، بينما تم التطرق إلي زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.
 

 

البنك المركزي متوسط سعر الدولار مال واعمال سعر الدولار فى البنوك اليوم اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 13-11-2022

ترشيحاتنا

عبدالجليل: الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب والموقف الحالي أحزنني

مكانوش بيلبسو شتوي.. سر عجيب عن المصريين القدماء

أوكرانيا والطاقة والصين.. مسئول أمريكي يكشف عن أهم ملفات قمة العشرين

الصين تكشف تفاصيل القمة بين بايدن وشي جين بينج

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 15-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد شلالات الحليب في الهند.. معجزة ربانية |فيديو

تقلد شاكيرا.. جلسة تصوير لـ ميريام فارس تضعها في مأزق

شبيهة ياسمين صبري| جيهان خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. لحظة استقبال جدة لحفيدها الجندي بعد عودته من الحرب الأوكرانية| فيديو

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ