متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 15-11-2022

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية التابعة للقطاع الحاص، نحو 24.38 جنيه للشرا و 24.45 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022، وذلك لدي البنك العربي الإفريقي الدولي.

ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أظهر سعر الدولار استقرارا بدون أي تغيير في 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بمصر.

سعر الدولار في البنك المركزي



قال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 24.37 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.

أقل سعر



وصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 24.32 جنيه للشراء و 24.42 جنيه للبيع في بنك البركة.

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022؛ ليسجل 24.43 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع و ذلك في مصرف أبوظبي الاسلامي.



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.36 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك مصر، البنك الأهلي، بلوم، قناة السويس"



ثاني أعلي سعر

بلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 24.41 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المشرق، ميد بنك".

مؤشر الجنيه



من جانبه قال الدكتور طلعت شحاتة، الخبير المصرفي، إن إعلان البنك المركزي المصري، المضي قدما لتطبيق مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري و الذهب بدلا من الدولار، يستهدف ربط العملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.

أضاف " شحاتة " في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري و الذهب، تضمن الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب.

أوضح "شحاته" أن الفترة الراهنة تستهدف وضع آليات أكثر مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع بما لا يضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي موضحا أن مؤشر الجنيه المصري امام العملات الأجنبية الأخري والذهب يدعم تلك التوجهات علي الرغم من أن المنظومة الجديدة ستأخذ بعض الوقت لتطبيقها في الوقت الحالي .

أذون خزانة بالدولار

وطرح البنك المركزي اليوم، أذون خزانة من أجل 364 يوما بعملة الدولار بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار نيابة عن وزارة المالية، حيث بلغ حجم الغطاء المقبول بلغ 1.612 مليار دولار بإجمالي طلبات إكتتاب وصلت لـ 24 مستثمر.

ووصل أقل سعر فائدة مقبول للطرح لغت 4.59% وأعلي عائد لسعر الفائدة المقبول 4.6%، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول بلغ 4.59%.

البنك المركزي ومؤسسات التمويل الدولية

وعرض البنك المركزي خلال اجتماع مشترك تم مع مجلس الوزراء و مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لدعم تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

و الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة، بينما تم التطرق إلي زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.

