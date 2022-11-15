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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: محامي السعيد له غرض قانوني من حواره مع وسيلة إعلام أجنبية

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محامي عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، هو وراء الحوار الصحفي الذي أجراه اللاعب في صحيفة ذا أثيلتيك الإنجليزية، مؤكدًا بأن له أغراض قانونية من جراء قيام اللاعب بالإدلاء بتصريحات لوسيلة إعلامية أجنبية في هذا التوقيت.

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وقال شبانة عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «صحفى ذا أثلتيك تواصل مع عبدالله السعيد عبر محاميه الخاص، والمحامي له غرض قانوني من هذا الحوار الصحفي».

وأضاف: «الصحفي يقول أنه لا يعلم شيئًا عن الأزمة مع الأهلي، فما هي مناسبة الحوار الذي أجراه عبدالله السعيد معه، فهل يعني أن شُهرة اللاعب وصلت إلى هناك

وواصل: «صحفي في وسيلة إعلامية غربية يجرى حوارًا مع السعيد، ولا يعلم شيئًا عن القضية، أم أن مستواه مع بيراميدز كان ملفتًا».

محمد شبانة عبد الله السعيد فريق بيراميدز ذا أثيلتيك الإنجليزية الأهلى عبدالله السعيد

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