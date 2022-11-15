صحف الكويت.. انطلاق قمة مجموعة العشرين في بالي.. ورئيس الصين يحذر من حرب نووية بأوكرانيا

السيسي: المرأة الأفريقية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ

الرئيس الصيني: لا يمكن خوض حرب نووية في أوكرانيا

بايدن خلال قمته مع شي: أفعال الصين "قسرية وعدوانية" تجاه تايوان

5 ناقلات نفط مرتبطة بإيران تفقد أعلامها بسبب العقوبات الأمريكية

الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول تعويض روسيا خسائر أوكرانيا من الحرب

مسؤول بالبيت الأبيض: مدير الاستخبارات الأمريكية يلتقي نظيره الروسي في أنقرة

رئيس إندونيسيا في قمة العشرين: 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال إطلاق يوم المرأة ضمن فعاليات قمة المناخ، إن المرأة الأفريقية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، مضيفًا أن تحقيق أي تقدم ملموس في ملف تداعيات تغير المناخ لن يكون دون تحقيق العدالة المناخية للجميع والتي تشكل بلا شك الإدماج والانخراط الكاملين للمرأة في مختلف جوانب التعاون مع هذه الظاهرة،

وتابع أن هذا الأمر يجب أن ينعكس في تأمين احتياجاتها في إطار الاستراتيجيات والبرامج والخطط التمويلية المعنية بتغير المناخ، وبما يمكن أن يسهم بدوره في تشجيع المرأة على المشاركة الفعالة ولعب دور قيادي في مواجهة تلك التداعيات وفي إيجاد الحلول الذكية والمبتكرة في هذا الإطار.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن شخصًا قتل وأصيب 10 آخرون، في وقت سابق من صباح الإثنين، في قصف استهدف إقليم كردستان العراق، تبنته قوة من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن "قواته قصفت بعض مقرات التنظيمات الكردية المعارضة في إقليم كردستان، شمال العراق".

دوليًا، نقلت "الوطن" عن الرئيس الصيني شي جين بينج، قوله إنه لا يمكن استخدام الأسلحة النووية ولا يمكن خوض حروب نووية في أوكرانيا، وذلك خلال نقاش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحرب الأوكرانية في اجتماعهما يوم الاثنين بإندونيسيا.

وذكرت "الأنباء" أن بايدن قال لنظيره الصيني شي جين بينغ، إن أفعال الصين "العدوانية" بشأن تايوان تعرّض السلام لخطر، وذلك في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الإثنين.

ونقلت "الراي" عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تتوقع من مجموعة العشرين أن تدين الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في ختام اجتماع الزعماء في بالي.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، قال إن العام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم.

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة العشرين في بالي، أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة، مطالباً بحرص العالم على عدم الدخول في حرب باردة جديدة.

وذكرت "الجريدة" أن جيبوتي وجزر كوك علقتا أعلام خمس ناقلات نفط بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة هذا الشهر لتسهيل تجارة النفط لحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني.

وقالت "الأنباء" إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار البشري والمادي الذي تسبب فيه غزوها لأوكرانيا.

وأفادت "الراي" بأن مسؤولاً في البيت الأبيض، كشف أن وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) موجود في أنقرة لنقل رسالة إلى نظيره في المخابرات الروسية بشأن عواقب استخدام روسيا للأسلحة النووية.

وأفاد المسؤول،بأن "بيرنز لا يجري مفاوضات من أي نوع. إنه لا يبحث تسوية للحرب في أوكرانيا"، مضيفا أنه سيثير أيضا قضايا الأمريكيين المحتجزين في روسيا.

