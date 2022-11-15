خاص| وزيري: المصري القديم أول حافظ على البيئة والمناخ

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المصري القديم هو أول من كان يحافظ على البيئة و المناخ، وذلك من خلال عمل مخرات للسيول، لحماية المناطق الأثرية، والتصرف فى الفيضانات.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من داخل الجناح المصري بقمة المناخ، أن المصري القديم من 4500 عامًا كان يقوم بزراعة الأشجار حتى يتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويصدر أكسجين، وذلك أثناء عمل افران لـ سهر المعادن.

ولفت إلى أن المصري القديم هو أول من سعى إلى الحفاظ على البيئة من حوله، مشددًا على أن المصري القديم كان على وعي كبير بالإنسانية والمناخ.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف المصري الكبير مشروع عملاق وعالمي: "الرئيس السيسي وجه بأن يكون المتحف جزء من المنطقة المحيطة به وهي المنطقة السياحية الأهم في العالم".



وأشار: "الرئيس السيسي وجه بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المناطق المحيطة به"، موضحا: "الرئيس السيسي أكد أن المتحف لن سيكون متحفا أثريا فحسب بل سوف يكون أه م منطقة سياحية في العالم".



وأوضح: "تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المتحف بنسبة 100% ويتم وضع القطع الأثرية داخل الفتارين"، مضيفا: "الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة جميع المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير".



ولفت: "في 2023 سيكون الانتهاء من كل الأعمال اللوجستية التي وجه بها الرئيس السيسي"، موضحا: "سيكون هناك منطقة مطاعم لتقديم الخدمات المتميزة وخدمات أخرى سوف تقدم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير".

وأكمل: "الرئيس السيسي وجه بتطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على"، مؤكدا: "الرئيس السيسي يقدم دعم غير مسبوق لقطاع الآثار".

