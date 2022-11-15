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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدهور صحته.. إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا للمرة الثالثة

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني

أعلن وزير الإعلام الباكستاني، ماريوم أورنجزيب، اليوم "الثلاثاء"، إصابة رئيس الوزراء، شهباز شريف، بفيروس كورونا.

وقال أورنجزيب، في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء، أن اختبار رئيس الوزراء الباكستاني جاء إيجابيا  لـ Covid-19.

وأضاف: "أصيب رئيس الوزراء شهباز شريف بكورونا حيث كان مريضا لمدة يومين.. وتم إجراء اختبار كورونا اليوم بناء على نصيحة الطبيب".

وطلب وزير الإعلام الباكستاني، في تغريدته من الجمهور والعاملين "الصلاة من أجل الشفاء العاجل لرئيس الوزراء".

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يصاب فيها رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا، حيث أصيب مرة في يناير من هذا العام وكانت أول مرة في يونيو 2020.

وقبل يوم واحد فقط، عاد رئيس الوزراء شهباز إلى وطنه من بريطانيا بعد زيارة طويلة.

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وذكرت صحيفة نيوز إنترناشونال أن قادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز، رافقوه خلال الزيارة. وكان من المقرر أن يصل إلى البلاد في وقت سابق، لكن خططه تأخرت بعد تدهور صحته.

وقالت مصادر أسرته إنه مدد إقامته في لندن مرتين لأن جدوله المزدحم أثر على صحته.

وبحسب مصادر مقربة من عائلة شريف ، أصيب رئيس الوزراء شهباز بالحمى قبل مغادرته إلى المطار يوم السبت ونصحته أسرته بعدم السفر، فأعاد جدولة رحلته إلى الوطن الأحد ، بحسب ما نقلته نيوز إنترناشونال.

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