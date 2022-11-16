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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قلَّد علامات تجارية.. صاحب مصنع بالمحلة الكبرى يواجه هذه العقوبات

حبس صاحب مصنع
حبس صاحب مصنع

تمكّنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط مصنع غير مرخص بمركز المحلة الكبرى، يقوم بإنتاج الفوط ووضع علامات تجارية عليها مقلدة لكبرى المصانع المعروفة، بعرض الغش والتدليس علي جمهور المُستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات في الواقعة وتحرير محضر، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

 

عقوبة تقليد العلامات التجارية في القانون 

 

نصَّت المادة (31) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

 

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

 

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