الجمعية العامة للأمم المتحدة: 80% من مخاطر تغير المناخ متعلقة بالمياه| فيديو

أكد تشابا كوروشي رئيس الجمعية العالمة للأمم المتحدة، أنه يقدم الشكر على الضيافة المصرية المتميزة في مدينة شرم الشيخ، مضيفاً أنه يجب الإدارك أن تغير لمناخ مترابطان بشكل وثيق، و يتم الشعور بـ80% من تغير المناخ من خلال المياه.

وأضاف "كوروشي" أثناء لقائه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أن 80% من مخاطر تغير المناخ متعلقة بالمياه، مؤكداً أنه ما زال لا يوجد سياسات متكاملة للمناخ و المياه، و مازال لا يوجد قواعد بيانات و نظام معلومات متكامل للمياه و المناخ على مستوى العالم.

وأشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى، أن أزمة المياه قد تكون الأزمة التالية التي قد تقيد الكثير من البلاد و المجتمعات، لافتاً أنه في 2030 سوف يواجه 40% من ندرة كبيرة في المياه ، أي ثلث البشرية سوف تعاني من نقص خطير في المياه، خلال جزء كبير من العام.