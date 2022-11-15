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إلهام أبو الفتح
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الجمعية العامة للأمم المتحدة: 80% من مخاطر تغير المناخ متعلقة بالمياه| فيديو

تشابا كوروشي رئيس
تشابا كوروشي رئيس الجمعية العالمة للأمم المتحدة

أكد تشابا كوروشي رئيس الجمعية العالمة للأمم المتحدة، أنه يقدم الشكر على الضيافة المصرية المتميزة في مدينة  شرم الشيخ، مضيفاً أنه يجب الإدارك أن  تغير لمناخ مترابطان بشكل وثيق، و يتم الشعور بـ80% من تغير المناخ من خلال المياه.

وأضاف "كوروشي" أثناء لقائه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أن 80% من مخاطر تغير المناخ متعلقة بالمياه، مؤكداً أنه ما زال لا يوجد سياسات متكاملة للمناخ  و المياه، و مازال لا يوجد قواعد بيانات و نظام معلومات متكامل للمياه  و المناخ على مستوى العالم.

 

وأشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى، أن أزمة المياه قد تكون الأزمة التالية التي قد تقيد الكثير من البلاد و المجتمعات، لافتاً أنه في 2030 سوف يواجه 40% من ندرة كبيرة في المياه ، أي ثلث البشرية سوف تعاني من نقص خطير في المياه، خلال جزء كبير من العام.

 

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