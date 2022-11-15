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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير المرشدي عن عودتها بضرب نار: وجود العوضي وياسمين عبد العزيز شجعني

سهير المرشدي
سهير المرشدي

كشف الفنانة سهير المرشدي عن أسباب موافقتها علي العودة للدراما بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل ضرب نار . 

وقالت الفنانة سهير المرشدي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :"  مقدرتش أقول لـ أحمد العوضي “ ، فقد قام بالاتصال بي بنفسه واقنعني بالعودة من خلال العمل ، حيث قال لي ان الدور سيكون علي مسئوليته ، مؤكدا ان الدور سيحظي علي اعجابي ، وقد وجدت انه مصر علي تواجدي معه ، وهو شخص عزيز علي قلبي . 

وتابعت الفنانة القديرة سهير المرشدي حديثها : بعد علمي بوجود الفنانة ياسمين عبد العزيز سعدت كثيرا وزاد حماسي للموافقة ، انا احبها علي المستوي الفني ، ووجدت انه من واجبي الوقوف بجانب ابنائي وزملائي . 

وكان اخر مشاركة للفنانة القديرة سهير المرشدي  في مجال الدراما من خلال مسلسل طايع والذي عرض عام 2018 وشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل .  

مسلسل ضرب نار من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وبدرية طلبه وايمان السيد ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفي فكري ، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل . 

 

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