سهير المرشدي عن عودتها بضرب نار: وجود العوضي وياسمين عبد العزيز شجعني

كشف الفنانة سهير المرشدي عن أسباب موافقتها علي العودة للدراما بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل ضرب نار .

وقالت الفنانة سهير المرشدي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :" مقدرتش أقول لـ أحمد العوضي “ ، فقد قام بالاتصال بي بنفسه واقنعني بالعودة من خلال العمل ، حيث قال لي ان الدور سيكون علي مسئوليته ، مؤكدا ان الدور سيحظي علي اعجابي ، وقد وجدت انه مصر علي تواجدي معه ، وهو شخص عزيز علي قلبي .

وتابعت الفنانة القديرة سهير المرشدي حديثها : بعد علمي بوجود الفنانة ياسمين عبد العزيز سعدت كثيرا وزاد حماسي للموافقة ، انا احبها علي المستوي الفني ، ووجدت انه من واجبي الوقوف بجانب ابنائي وزملائي .

وكان اخر مشاركة للفنانة القديرة سهير المرشدي في مجال الدراما من خلال مسلسل طايع والذي عرض عام 2018 وشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل .

مسلسل ضرب نار من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وبدرية طلبه وايمان السيد ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفي فكري ، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل .