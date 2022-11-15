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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يحذر من أزمة غذاء كبرى تهدد العالم

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة العمل بسرعة لدفع أسواق الأسمدة العالمية إلى الاستقرار، وإلا سيواجه العالم أزمة غذاء أكبر خلال عام 2023.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة "أمن الغذاء والطاقة"، في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي في إندونيسيا.

وقال أردوغان: "هناك ضرورة للتحرك والعمل على استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة، وإلا فسنواجه أزمة غذاء أكبر خلال العالم المقبل".

وأكد الرئيس التركي على ضرورة "اتخاذ إجراءات لتوصيل الحبوب (المصدرة عبر البحر الأسود) إلى المناطق الأقل نماء وخاصة أفريقيا".

وقال إن "العالم بات يواجه احتمال حدوث أزمة في الأرز كما في القمح وزيت دوار الشمس والذرة".

وأضاف: "تركيا باعتبارها مركزا للطاقة تقدم مساهمة واضحة في أمن المنطقة القريبة منها وخاصة أوروبا، على غرار إدارة أزمة الغذاء".
 

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