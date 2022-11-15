الشريف يعلن إضافة الأرز الأبيض لمبادرة في حب الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن أنه تقرر إضافة سلعة الأرز الأبيض في مبادرة "في حب الإسكندرية"، لتصبح بذلك المرحلة الأولى من المبادرة، ولك ضمن تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنين من آثار الأزمة العالمية.

وذكرت محافظة الإسكندرية، في بيان، أن المبادرة تشمل 7 سلع أساسية وهي ( الأرز - البيض - السكر - المكرونة - الفراخ المجمدة - الخضار - الفاكهة) وبنسب خصم تتراوح بين 10: 20%.

يأتي ذلك استجابة سريعة للمواطنين مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "في حب الإسكندرية" في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين،