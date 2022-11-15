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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم الطقس السيئ.. نشاط كبير في حركة الملاحة والتداول بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا  خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 56 سفينه إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة.

وذكرت هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، أنه يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

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وأضاف البيان أن حركة تداول البضائع شهدت بدورها نشاطا كبيرا حيث تم تداول  203 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الانواع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات فقد  تم تداول حوالي 2103 حاوية مكافئة  بمينائي الاسكندريه والدخيله.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي .

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