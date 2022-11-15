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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة ورياح على السواحل وطقس معتدل بالقاهرة غدا| فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشف الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات بهيئة   الأرصاد   الجوية ، عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ومائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

وأضاف " شاهين " خلال مداخلة هاتفية ، مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" " اليوم الثلاثاء ، أن طقس الأربعاء يشهد أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابع :"يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة "، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة وجنوب الوجه البحري غيوم جزئية، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري غيوم جزئية مع نشاط للرياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40%.

وأكمل :" ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 17 درجة"، مشيرا الى أن طقس الخريف مختلف عن توقعات فصل الشتاء على الاطلاق . 
 

الأرصاد توك شو الدكتور محمود شاهين ع الاعلامية إنجي أنور تكاثر السحب المنخفضة

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