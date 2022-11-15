عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد، غدًا الأربعاء، وفرص سقوط الأمطار.

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن محافظتي البحيرة والإسكندرية شهدتا استمرار سقوط الأمطار على مدار اليومين الماضيين.

وأوضحت أن الأمطار مستمرة، غدًا الأربعاء، على السواحل الشمالية والبحيرة ودمياط وحلايب وشلاتين؛ مطمئنة المواطنين بأن هذه الأمطار ستسقط بنسب خفيفة إلى متوسطة حتى يوم الجمعة المقبل؛ ولا يوجد قلق منها.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستكون مستقرة، غدًا؛ وربما ترتفع بدرجتين مع استقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى انخفاض الحرارة أثناء الليل، مضيفة: «اللبس بالنهار ممكن يكون صيفي، وليلًا نتقّل شوية حتى لا نصاب بنزلات برد، والفرق بين الليل والنهار مهم جدًا في نوعية الملابس».

سقوط الأمطار إيمان شاكر الاحوال الجوية الاستشعار عن بعد الاسكندرية السواحل الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

الفيروس المخلوي في المدارس.. إجراءات حاسمة حال إنتشار العدوى| تعرف عليها

البشرية في خطر.. انخفاض الحيوانات المنوية للنصف عند الرجال

ترشيحاتنا

إيران.. اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري

غدا.. النطق بالحكم على 23 متهمًا فى خلية السلام

الصحة: 3 أعراض لو استمرت عند الإصابة بالفيروس المخلوي تحتاج تدخل طبي

انفراجة جديدة بأزمة الأعلاف.. وتغيير مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم|تفاصيل

دراسة أثرية.. اليونانيون استخدموا الأواني المتنقلة كـ"حمامات" لقضاء حوائجهم

خايفة من سكة الحرام.. ثلاثينية في محكمة الأسرة: سني بيكبر وعايزة أخلف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خضوع هدى الأتربي لعمليات التجميل.. إطلالات تكشف الحقيقة

البشرية في خطر.. انخفاض الحيوانات المنوية للنصف عند الرجال

ليلى علوي وجوهرة على ريد كاربت فيلم جلال الدين بمهرجان القاهرة.. صور

رحيل محمد سلطان.. حكاية الموسيقار الأوفى في مصر وكيف بكى زوجته الفنانة الشهيرة

فيديو

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

فيهم الصالحون والطالحون.. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من المنزل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ