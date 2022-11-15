عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية: مشاركة أكثر من 60 ألف شخص بقمة المناخ دليل على نجاحها

صدى البلد

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن قمة المناخ «كوب 27» بدأت في مرحلة الخروج بالحد الأدنى من الموضوعات المتفق عليها، وتحييد الموضوعات التي تمثل قضايا خلافية.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المعروض على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن دور الرئاسة المصرية لمنتدى المناخ حيادي، يسعى لمساعدة جميع الأطراف للخروج بنتيجة توافقية، مشيرًا إلى أن نجاح الرئاسة المصرية في تضمين قضية الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية أمر هام للغاية، لأنه يتطلب وجود آليات لتعويض هذه الدول.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة أكثر من 60 ألف شخص في قمة المناخ مؤشر ودليل على نجاح القمة، لافتًا إلى أن هناك رسالة واضحة من دول العالم المشاركة بالرغبة في الوصول إلى توافق بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء: لدينا خطة إستراتيجية لزيادة نسبة الطاقة

وزير البنية التحتية الهولندي: بفضل السيسي أصبح الاهتمام بقضايا المياه بمؤتمر المناخ

تخفيضات تصل 50%.. التفاصيل الكاملة لـ قرار استيراد السيارات من الخارج

الصحة: حقنة البرد السحرية المنتشرة حاليًا تتضمن تركيبة غير مضمون تأثيرها

التعليم تنفي تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي

المجر.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد وقف أوكرانيا ضخ النفط عبر "دروجبا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتعالج البرد .. طريقة عمل شوربة الخضار مشبعة وصحية

عدوى في الجهاز التنفسي.. تعرفي على أعراض الحصبة والطريقة الوحيدة لحماية طفلك

خضوع هدى الأتربي لعمليات التجميل.. إطلالات تكشف الحقيقة

7 أسباب.. أقوى تحذير للرجال من تراجع الخصوبة

فيديو

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ