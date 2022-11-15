الخارجية: مشاركة أكثر من 60 ألف شخص بقمة المناخ دليل على نجاحها

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن قمة المناخ «كوب 27» بدأت في مرحلة الخروج بالحد الأدنى من الموضوعات المتفق عليها، وتحييد الموضوعات التي تمثل قضايا خلافية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المعروض على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن دور الرئاسة المصرية لمنتدى المناخ حيادي، يسعى لمساعدة جميع الأطراف للخروج بنتيجة توافقية، مشيرًا إلى أن نجاح الرئاسة المصرية في تضمين قضية الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية أمر هام للغاية، لأنه يتطلب وجود آليات لتعويض هذه الدول.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة أكثر من 60 ألف شخص في قمة المناخ مؤشر ودليل على نجاح القمة، لافتًا إلى أن هناك رسالة واضحة من دول العالم المشاركة بالرغبة في الوصول إلى توافق بشأن مواجهة التغيرات المناخية.