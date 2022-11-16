اليوم.. أمير رمسيس يحاور لبلبة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي

لحصولها على جائزة إنجاز العمر

تقيم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ندوة للفنانة الكبيرة لبلبة اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي و يديرها المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان ، احتفاء بحصولها على جائزة إنجاز العمر في هذه الدورة من المهرجان.

وتقام الندوة الساعة الثالثة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويقوم المخرج أمير رمسيس بمناقشة الفنانة الكبيرة لبلبة خلال جلسة ودية عن أعمالها وتاريخها الفني الطويل وحصولها على الجائزة.

وفي أثناء تكريمها؛ ذكرت لبلبة، أن التكريم جاء في نفس يوم ولادتها، حيث قالت: “في يوم زي ده، يوم 13 نوفمبر، كانت أمي حامل فيا، وبتشوف فيلم في السينما، وشعرت بألم الولادة، وكان من الممكن أن تلدني في السينما"؛ وهو الأمر الذي جعل الحضور، يحتفلون بعيد ميلادها، وقاموا بالغناء لها وسط تصفيق حاد من الجميع.

وجاء تكريم القاهرة السينمائي للفنانة المتميزة لبلبة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، وتنوعت ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والاستعراض، واستطاعت من خلالها حجز مكانة خاصة لدى جمهورها في مصر والوطن العربي.

دخلت لبلبة المجال الفني وهي طفلة بعمر الـ5 سنوات، كان لها طابعًا خاصًا في الاستعراض والتمثيل وظهرت كموهبة مختلفة، وقدمت 88 فيلما سينمائيا منهم 6 بطولات في طفولتها، و 4 مسلسلات تليفزيونية، ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.

كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية، و 16 مهرجانا عربيا، وحصلت على أكثر من جائزة كأفضل ممثلة. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF". وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجاري لعام 2022