خارج المسابقة .. عرض "توري ولوكيتا” ضمن فعاليات اليوم الثالث للقاهرة السينمائي

يعرض اليوم فيلم "توري ولوكيتا" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، ويشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم "توري ولوكيتا" لـ جان بيير ولوك داردن، إنتاج بلجيكا، وحائز على جائزة الذكرى السنوية الـ75 بمهرجان كان 2022، وتدور أحداثه في بلجيكا في الزمن الحاضر حيث تتكون صداقة قوية بين طفل وفتاة مراهقة سافرا بمفرديهما من إفريقيا، في مواجهة الظروف الصعبة للمنفى الذي يعيشان فيه.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته88 دقيقة، في الساعة الـ 10:30 بمسرح النافورة.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

الجدير بالذكر انه من المقرر ان تقيم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ندوة للفنانة الكبيرة لبلبة اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي و يديرها المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان ، احتفاء بحصولها على جائزة إنجاز العمر في هذه الدورة من المهرجان.

وتقام الندوة الساعة الثالثة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويقوم المخرج أمير رمسيس بمناقشة الفنانة الكبيرة لبلبة خلال جلسة ودية عن أعمالها وتاريخها الفني الطويل وحصولها على الجائزة.