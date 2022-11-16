الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء.. وفرص سقوط أمطار خفيفة.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم تشهد البلاد فيه أجواء خريفية على أغلب مناطق الجمهورية بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر اسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتأثيره أكبر في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أنّ هناك أيضا كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا من البحر المتوسط تعمل على استمرار انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار، موضحةً: "الأجواء معتدلة تماما في النهار على أغلب المناطق الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب البلاد".



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل، سنلاحظ الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والصغرى ستصل إلى 16 و17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والأجواء مائلة للبرودة على الأنحاء كافة".

فرص لسقوط الأمطار

وأشارت، إلى أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، مياط، بورسعيد، رفح، والعريش، موضحةً أن كميات الأمطار ستختلف من منطقة لأخرى، لكن مجملها خفيفة ومتوسطة، وستمتد إلى بعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر مثل مرسى علم وحلايب وشلاتين، وستتلاشى فرص الأمطار غدا وتنحسر في السواحل الشمالية، ومع يوم الجمعة ستشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة، وستصل العظمى إلى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة.