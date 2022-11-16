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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار اتحاد الصناعات: ننتظر توقيع اتفاقية شهادات الكربون لتوحيد الاشتراطات على المستوى الدولي|فيديو

المهندس أحمد كمال
المهندس أحمد كمال عبد المنعم ومحررة "صدى البلد"

هنأ المهندس أحمد كمال عبد المنعم، مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية والتغيرات المناخية، القيادة السياسية على نجاح cop 27. 

وقال عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القطاع الخاص شارك في المؤتمر بشكل غير مسبوق بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والبنك المركزي، وتم عرض قصص نجاح  فعاليات القطاع الخاص والمشاركة  فى cop27، وعرض قصص نجاح التمويل المستدام. 

وأضاف: “نحن كاتحاد الصناعات نمثل وجهة نظر القطاع الخاص في التمويل المستدام وتسهيل  التشريعات المتاحة وتقديم الخدمات الفنية والتمويلية في توفير سوق عمل جديد للشباب وبيئة عمل مناسبة، وتوفير القروض الميسرة بالتعاون مع البنوك المصرية ووزارة البيئة، وتوفير القروض لمدة عام سماحا وأربعة أعوام سدادا بفائدة متناقصة 3.5%، ويسدد القرض بالجنيه المصرية ويصرفه بالجنية المصري”، ومشيرا إلى أن الشركات تتوافد على هذا القرض لتمويل المعدات والاقتصاد الدائري.

وأوضح أن “سوق الكربون الطوعي ليس لديها اشتراطات ثابتة، وكل دولة لديها اشتراطات خاصة بها، ولكن ننتظر توقيع اتفاقية شهادات الكربون خلال مؤتمر التغيرات المناخية لتوحيد اشتراطات شهادات الكربون على المستوى الدولي”، لافتا إلى أن شهادات الكربون كانت تعرض عن طريق البورصة، وكان ذلك من خلال اتفاقية.

وأكد أن مؤتمر المناخ cop27 مختلف عن باقي المؤتمرات السابقة لأن القيادة السياسية تتطلع إلى الوصول لقرارات تنفيذية للتمويل ونتائج من خلال الاجتماعات، وهناك تمويلات جديدة من أمريكا وإنجلترا، بجانب التمويلات التي أقرت في الاجتماعات السابقة لـcop الماضى، وشارك القطاع الخاص في cop27  للتمويل بالتعاون مع اتحاد الصناعات وإتاحة التمويلات المستدامة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. 

وتابع: “حان وقت تطبيق هذه الفعاليات حتى cop28 المقبل، وسنعمل على تطبيق القرارات التنفيذية لـ cop 27 على أرض الواقع”.

 

 

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