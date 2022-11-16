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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان.. ومسئول أمريكي يكشف التفاصيل

توضيحية
توضيحية

قالت وسائل إعلام أنه جرى استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة قبالة سواحل ‎عُمان.

وقال متحدث عسكري أميركي، أن الأسطول الأميركي الخامس على علم بحادث تعرضت له سفينة تجارية في خليج عُمان.

وذكر مسؤول اليوم الأربعاء إن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة تحمل قنابل قبالة سواحل عمان وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديهم إذن لمناقشة الهجوم علنا.

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وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية ، وهي منظمة عسكرية بريطانية في المنطقة تراقب الشحن ، : "نحن على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها في هذا الوقت".

وحدد المسؤول السفينة التي تعرضت للهجوم وهي ناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا باسيفيك زركون. 
ويتم تشغيل هذه الناقلة من قبل شركة إيسترن باسيفيك شيبينج، ومقرها سنغافورة ، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي  آيدن أوفير.

وبينما لم يعلن أحد مسؤوليته على الفور عن الهجوم ، ذهبت الشكوك على الفور على إيران. 
انخرطت طهران وإسرائيل في حرب ظل استمرت سنوات في الشرق الأوسط ، حيث استهدفت بعض هجمات الطائرات بدون طيار السفن المرتبطة بإسرائيل التي تنتقل في جميع أنحاء المنطقة.

كما ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة من الهجمات التي وقعت قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. 
و بدأت طهران في تصعيد برنامجها النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من اتفاقها النووي مع القوى العالمية.

ولم تعترف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية  بالهجوم على زركون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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