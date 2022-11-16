سقوط فتاة من الطابق الثالث في المنوفية

أصيبت فتاة بقرية كفر الحما بمركز أشمون في محافظة المنوفية إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بإصابة فتاة سقطت من الطابق الثالث بقرية كفر الحما.

بالانتقال تبين إصابة " ا.ز " 18 سنة بإصابات خطيرة حيث تم احتجازها بالعناية المركزة اثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء قيامها بنشر الغسيل.

وبسؤال والدها، أكد أن ابنته سقطت من الطابق الثالث عقب احتلال توازنها أثناء نشر الغسيل سقطت في بئر السلم لعدم وجود حواجز علي السلم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

