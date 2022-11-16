غرسها بن زايد فى أندونيسيا.. حكاية شجرة القرم حامية الشواطىء ومآوي الطيور

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرس شجرة القرم في حديقة غابات "نغوراه راي " الإندونيسية، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وتعد حديقة غابات "نغوراه راي" نموذجاً للاستدامة والاهتمام الذي توليه إندونيسيا بالبيئة والاستدامة البيئية.

وخلال قيامه بجولة في الحديقة استمع الشيخ محمد بن زايد إلى شرح بشأن حضانة القرم فيها، إضافة إلى ما تتضمنه الحديقة من أنواع مختلفة من النباتات والمحميات الطبيعية التي تعزز جهود إندونيسيا في هذا المجال.

وتكتسب أشجار القرم أهمية اقتصادية وبيولوجية كبيرة، كونها تحتضن العديد من الكائنات البحرية، حيث ان بيئة الجذور تقوم بوظيفة محاضن طبيعية للثروة السمكية، وفى نفس الوقت تقوم بحماية الشواطئ من التآكل كما تستخدم مأوى لتعشيش الطيور.

ومستنقعات القرم أيضا لها منافع كثيرة، حيث تصنف بأنها أغنى البيئات في البيئة البحرية، أما الأشجار فتتميز بمقاومتها الشديدة للملوحة، وبنمو جذور هوائية تحت سطح الماء.

وتغطي غابات القرم عشرات الكيلومترات من الأراضي الواقعة على طول الخط الساحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر جزءا لا يتجزأ من النظم الإيكولوجية الساحلية في الدولة.

وفي إطار جهودها لمواجهة التغير المناخي، ونظرا لدور أشجار القرم، أو "المانغروف" في تخفيض الانبعاثات الكربونية وإسهامه في التقليل من آثار الكوارث الطبيعية البحرية، تعهدت دولة الإمارات بزراعة 30 مليون شجرة بحلول عام 2030، لتضاف إلى الملايين من هذه الأشجار المنتشرة على سواحل الدولة.