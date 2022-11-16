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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 1265 جنيهًا

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وسط ارتفاع للأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الدولار الى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
 

 

وقال سعيد إمبابي،  المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس يوم الثلاثاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو  1265 جنيهًا،  كما شهدت الأوقية ارتفاعًا بقيمة 7 دولارات، لتسجل مستوى 1782 دولارًا.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1446 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1084 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 844 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 10120 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو جنيهين في تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21  التعاملات عن مستوى 1267 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1264 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1776 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1775 دولارًا.

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