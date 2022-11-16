يغير رأيه في ثوان.. إيلون ماسك يطرد موظفين انتقداه بسبب تويتر

منذ أن تولى رجل الأعمال الأمريكي وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك رئاسة تويتر Twitter ، وهو يحاول التغيير في المنصة بكافة الطرق الممكنة، ومن أهم الأشياء التي تعهد ماسك بها احترام حريات التعبير عن الرأي في تويتر.

بحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقني، قام إيلون ماسك بتسريح 50% من موظفي تويتر ، وطرد ما يصل إلى 5500 موظف بتعاقد إضافي دون أي وداع ، ومن المثير للاندهاش أن إيلون ماسك المتطرف في "حرية التعبير" الآن أيضًا يتخلص من أي شخص يجرؤ على انتقاده خاصة إذا كان من العاملين داخل المنصة.

قام الملياردير «إيلون ماسك» بطرد موظف في تويتر في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن شكك في تصريحات ماسك الأخيرة.

ذكر ماسك أن تويتر بطيء جدا في عدد من البلاد بينما اعترض المهندس إريك فرونهوفر على كلامه، وهو مبرمج عمل على تويتر لنظام Android لعدة سنوات، و قال إن تقييم ماسك خاطئ، حيث إن فهمه للجزء التقني من تطبيق تويتر كان "خاطئاً".

وعلى الرغم من أنه كان هناك مطورون يدعمون فرونهوفر، إلا أن الكثير من المستخدمين لاموا عليه وقالوا "كان يجب عليه إبلاغ رئيسه بشكل خاص بينهما وليس على الملأ"، مما دفع الملياردير إيلون ماسك الى طرده.

كما تم طرد مهندس آخر يدعى "بن ليب"، حيث أعاد تغريد نفس المنشور الفني من ماسك، و كتب: "بصفتي المسؤول التقني السابق للبنية التحتية للجداول الزمنية في تويتر، يمكنني القول بثقة أن هذا الرجل ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه".

وأكد ليب، الذي عمل في تويتر لمدة 10 سنوات، لـ"بلومبرج" أنه تم طرده يوم الأحد الماضي .