عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك: أفعل أشياء غبية في بعض الأحيان وسأحقق قفزات في تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

اعترف إيلون ماسك بارتكاب أخطاء منذ شرائه موقع "تويتر" بمبلغ 44 مليار دولار، وأصر على أنه ليس غبيا، ويحاول ألا يكون غبيا، لكنه قال إنه في بعض الأحيان يفعل أشياء غبية.

تحدث ماسك في حدث Spaces على "تويتر" حيث أوضح رؤيته للشركة وحاول معالجة مخاوف المعلنين، الذين قام العديد منهم بتعليق العمل مع شركة "تويتر" بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن استحواذه عليها، مبينا أن "القصد من ذلك هو عدم القيام بأشياء غبية، فنحن لسنا أغبياء من الناحية التشغيلية، ونحن لا نطمح لكي نكون أغبياء، ولكننا ما زلنا نفعل أشياء غبية".

وقال: "إذا لم نحاول القيام بحركات جريئة، فكيف سنقوم بإجراء تحسينات كبيرة؟ يجب أن نقوم بمغامرات هنا، وسنقوم بقفزات كبيرة وتحسينات جذرية، لكنها تأتي مع بعض المخاطر. المفتاح هو أن تكون رشيقا للغاية، وعندما نقوم بحركة غبية نصححها بسرعة، وهذا هو المهم".

وحاول ماسك طمأنة المعلنين والعلامات التجارية بأن مجلسه الاستشاري الجديد لتعديل المحتوى على "تويتر" "سيمثل مجموعة متنوعة من وجهات النظر في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي"، مضيفا: "على المدى القصير، لم أحصل على مفاتيح المبنى إلا قبل حوالي الأسبوع، أنا أتحرك بسرعة كبيرة هنا، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت".

ورأى أن "معدل تطور "تويتر" سيكون بمثابة تغيير هائل لما كان عليه في الماضي، إذا لم يحصل هناك شيء آخر، أنا خبير تقني ويمكنني نقل التكنولوجيا بسرعة وهذا ما سيحدث في الموقع.. نريد أن نجعله مفيدا قدر الإمكان، وكلما كان أكثر فائدة وترفيها، زاد عدد الأشخاص الذين سيستخدمونه".

إيلون ماسك تويتر الاستحواذ على تويتر مواقع التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

خاص| الأرصاد: البلاد ستشهد عواصف ترابية شديدة بسبب التغيرات المناخية

توجيه عاجل من رئيس الإمارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جمع المساجد غدا

الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

ظن الميكروفون مغلقا.. الرئيس الإسرائيلي يحرج نائبة برلمانية أمام العالم

موضوعات متعلقة

بسبب تويتر.. بايدن يدعو إلى البحث في علاقة إيلون ماسك والدول الأجنبية

فيسبوك وتويتر تطردان الموظفين.. ودعوى قضائية ضد إيلون ماسك| ماذا يحدث؟

بسبب إيلون ماسك.. أمريكيون يتركون تويتر ويلجأون لـ منصة بديلة..فيديو

على خطى إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يوجه ضربة قاصمة لـ موظفي ميتا

ترشيحاتنا

وزير المالية: مصر «الرابعة» أفريقيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة

شكل المشاركة قيد الإعداد.. بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين

إيلون ماسك: أفعل أشياء غبية في بعض الأحيان وسأحقق قفزات في تويتر

خلال Cop 27| وزير التعليم يتحدث عن مشروع المدارس المفتوحة الداعمة للتكنولوجيا

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل كاملة عنها الآن

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مخاوف.. سحب أدوية ضغط يتناولها الملايين مرتبطة بـ 7 سرطانات

وقع في المنور.. القصة الكاملة لتخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته

قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ