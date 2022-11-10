بسبب تويتر.. بايدن يدعو إلى البحث في علاقة إيلون ماسك والدول الأجنبية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن علاقات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع "تويتر، مع الدول الأخرى يجب البحث فيها.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار بايدن إلى أن أي تورط أجنبي في استحواذ ماسك على "تويتر" يستحق النظر فيه.

جاءت تصريحات بايدن في مؤتمر صحفي حول انتخابات التجديد النصفي، حيث تم سؤاله عما إذا كان يعتبر الصفقة تهديدًا للأمن القومي.

وكان إيلون ماسك أعلن في أواخر أكتوبر، عن استحواذه على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار.

كما قرر ماسك، تسريح نصف موظفي الموقع في مختلف أنحاء العالم.

وحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، سرحت شركة "تويتر" حوالي 50% من موظفيها في كل أنحاء العالم.