تدهور التنوع البيولوجي|قمة المناخ تبحث فرص الحد من زيادة الأمراض وموت النباتات

تواصل قمة المناخ cop27، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري فعالياتها، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

يوم التنوع البيولوجي

وتسعى الدول المشاركة في أعمال قمة المناخ للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

وناقشت الجلسات التي عقدت اليوم الأربعاء على هامش أعمال قمة المناخ cop27 تحقيق الصلة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بمشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وإليزابيث مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجى.

ويظل المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي هو استخدام البشر للأرض في المقام الأول لإنتاج الغذاء، لقد غيّر النشاط البشري بالفعل أكثر من 70 في المائة من جميع الأراضي الخالية من الجليد. عندما يتم تحويل الأرض من أجل الزراعة، قد تفقد بعض الأنواع الحيوانية والنباتية موطنها وتواجه الانقراض.

إلا أن تغير المناخ يلعب دورا متزايد الأهمية في تدهور التنوع البيولوجي، إذ أدى إلى تغيير النظم الإيكولوجية البحرية والبرية والمياه العذبة في جميع أنحاء العالم.

كما تسبب في فقدان الأنواع المحلية وزيادة الأمراض ودفع الموت الجماعي للنباتات والحيوانات مما أدى إلى حدوث أول انقراض مدفوع بالمناخ.

وزيرة البيئة تطلق مبادرة للحفاظ على التنوع البيولوجي

خريطة للتنوع البيولوجي

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إطلاق مبادرة التنوع البيولوجي، خلال قمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 بشرم الشيخ، وذلك بالشراكة مع ألمانيا وباكستان وملاوي والصين والمفوضية الأوروبية للبيئة والنرويج واليابان وسلوفينيا.

وقالت وزيرة البيئة، خلال فعاليات جلسات يوم التنوع البيولوجي، "إننا نرسم خريطة للتنوع البيولوجي للعالم بعد إطار 2020، وتحرص القيادة المصرية خلال قمة المناخ على الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، إن الطبيعة على رأس أولوياتنا وهناك دليل يظهر كل يوم على وجود علاقة بين الاثنين".

وعبرت ياسمين فؤاد عن شكرها الخاص لفريق وزارة البيئة والتنوع البيولوجي الذي عمل لكي يحقق هذه المبادرة، مؤكدة أن الطريق من COP27 إلى COP28 سوف يجعل التنوع البيولوجي في قلب عمل تنوع المناخ، وأشارت إلى ضرورة مناقشة الحلول القائمة على الطبيعة وأن نجعلها قابلة للتنفيذ وملائمة للجميع في كل دول العالم لأن ذلك هو السبيل لإنقاذ المناخ وحل أزمة التنوع البيولوجي.

ويقول الدكتور السيد صبري خبير التغيرات المناخية، إن هناك العديد من المبادرات وآليات للتحكم والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتم التنويه عليها اليوم بيوم التنوع البيولوجي بقمة المناخ، ومنها تشجيع القطاع الخاص بعمل المشروعات وفي نفس الوقت يحافظون على التنوع البيولوجي، ومقابل ذلك يحصل القطاع الخاص على التكريم والشهادات.

وأضاف صبري - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": من الجيد ربط قضية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي معا، وليس مناقشة منفصلة كما كان يحدث سابقا، كما يجب تناول قضية تغير المناخ مع فقد التنوع البيولوجي يجب أن يكون متسقا مع التأكد من أن البشر حول العالم في صحة ورخاء، فهذا هو وقت الاستثمار في المستقبل المستدام.

ضرورة حشد التمويلات

وأشار صبري: يجب على الدول المتقدمة حشد التمويلات للتنوع البيولوجي، والخروج بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة وكيفية تنفيذها.

ومن جانبه، أعرب جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، عن سعادته بالتواجد في المؤتمر، موجها خالص الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، على رئاسة وتنظيم هذا المؤتمر العظيم.

وقال إن المؤتمر "أعطى الفرصة لتوضيح أزمة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي للعالم، وعلينا التعاون من أجل التصدي لتلك الظاهرة وإيجاد الحلول تجاهها"، مضيفا أن السلوكيات التي يقوم بها الإنسان حول العالم ساهمت في القضاء على ما يعادل 50% من الكائنات الحية القابلة للانقراض على كوكب الأرض، والتى تساعد على ضبط التوازن البيئي وتجنب إحداث خلل في البيئة.

وأكد جون كيري أن الحفاظ على النظام البيئي وتعزيزه هو المفتاح الذي سيساعد على إطلاق العنان لإظهار إمكانيات النظام البيئي الطبيعي والذي يساعد على معالجة أزمة المناخ نفسها، وعلى تخزين مختلف الغازات والكربون، حيث أثبت العلماء مدى تأثير الكربون على المحيطات، مشددا على ضرورة العمل على معالجة ذلك، إضافة إلى إمكانية الغابات في لعب دور طرد غاز ثاني أكسيد الكربون وما يسببه من تلوث.

جون كيري يوصي بمعالجة تغير المناخ

الجدير بالذكر أن التنوع البيولوجي هو تنوع أصناف الحياة على الأرض، بجميع أشكالها، من الجينات والبكتيريا إلى النظم البيئية بأكملها مثل الغابات أو الشعاب المرجانية. التنوع البيولوجي الذي نراه اليوم هو نتيجة 4.5 مليار سنة من التطور، وقد تأثر بشكل متزايد بالبشر.

ويشكل التنوع البيولوجي شبكة الحياة التي نعتمد عليها في أمور عديدة كالغذاء والماء والطب والمناخ المستقر والنمو الاقتصادي، وغيرها من الأمور، ويعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الطبيعة، وأكثر من مليار شخص يعتمدون على الغابات لكسب لقمة عيشهم. كما تمتص اليابسة والمحيطات أكثر من نصف انبعاثات الكربون.