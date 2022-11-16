تعليم الإسكندرية: تكريم طالبات المدرسة الرياضية في ألعاب القوى

كرم الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، طالبات مدرسة كليوباترا الرياضية الفائزات بالميداليات الفضية والبرونزية لبطولة ألعاب القوى تحت 14 سنة، وذلك بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة همت أبوكيلة مدير عام شرق وجلال عيد وكيل الإدارة والدكتور شكري محمد موجه عام التربية الرياضية .

وقال مدير المديرية أن القيادة السياسية تركز على الاهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي لصناعة أبطال أوليمبيين ليمثلوا مصر في المحافل الدولية ؛ ولذلك شاركت وزارة التربية والتعليم فى فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت سن 14 سنة، والتي نظمها الاتحاد المصرى لألعاب القوى باستاد القاهرة الرياضى، وذلك فى ضوء أهمية دعم البطولات والأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الطلاب وقدراتهم واكتشاف مواهبهم والارتقاء بها.

وقام أبوزيد بتكريم طالبات مدرسة كليوباترا الرياضية للبنات بالإسكندرية، وهن: الطالبة كوثر عماد، والطالبة مريم محمد، والطالبة ملك شريف ، كما تم ثريا يحيى مدير المدرسة ووسام محمود وسمر حسن وكيلي المدرسة وألفت سعيد المشرف الرياضي ومحمد سعيد وأحمد فتحي مدربي الفريق .

وجدير بالذكر أن عدد المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية يبلغ 24 مدرسة رياضية منها مدرستان بالإسكندرية وحصل طلاب الإسكندرية على أكبر عدد من البطولات على مستوى الجمهورية، والوزارة بصدد إنشاء عدد من المدارس الرياضية الأخرى فى مختلف المحافظات، وتتميز هذه المدارس بقلة الكثافات الطلابية داخل الفصل، وتوفير مدربين معتمدين من الاتحادات الرياضية، وتقوم على البرامج والمشروعات الرياضية، كما يوجد بها برامج للتغذية.

وتهدف هذه المدارس إلى إعداد أبطال فى مختلف الرياضات؛ لتمثيل مصر فى المحافل الدولية، كما تقوم على تنمية مواهب الطلاب، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، بالإضافة إلى العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب .