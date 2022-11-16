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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الصحة يناشد الأهالي بضرورة عزل أبنائهم حال ظهور هذه الأعراض

أرشيفية
أرشيفية

قال  الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الفيروس المخلوي التنفسي هو عبارة عن فيروسات قديمة موجودة وتنشط فى فصل الخريف وسريعة العدوة ، مشيرا الى أنه مع بداية الشتاء تنشط الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، لافتا إلى أن الفيروس المخلوى نوع من أنواع هذه الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى.

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وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ، على المذاع على قناة ETC ، أن من أعراض الفيروس المخلوي التنفسي هو رشح وصداع وارتفاع فى درجة الحرارة والكحة إعياء شديد أبرز أعراضها الفيروس المخلوي التنفسي ، مناشدا  أهالى الاطفال الكبار بتناول مصل فيروس الانفلونزا للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي، خاصة وأن أعراضه نفس أعراض فيروس البرد “ مشيرا مستعدون للتعامل مع الفيروسات”.

لا يوجد لقاح لهذه الفيروسات

 

وأشار" المتحدث باسم وزارة الصحة “ إلى أن أعراضه تظهر على الأطفال ومن الممكن أن يصاب به الكبار ،  لافتا إلى أن المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي تظهر عليهم أعراض ”دور برد عادى"، وفى حال لم تنخفض درجات الحرارة أو ظهور علامات زرقاء لابد من الذهاب للدكتور مباشرة.

وأوضح " عبد الغفار"  ، أنه لا يوجد لقاح لهذه الفيروسات، وعلينا تأمين الطفل عن طريق رفع المناعة وتطهير الأيدى والتهوية المستمرة وارتداء الكمامة التى تقلل انتقال العدوى، ونسبة 73% من المصابين بالأنفلونزا من الممكن يكون مصاب بفيروس المخلوي التنفسي، وكل من يظهر عليه الأعراض عليه العزل فى المنزل حتى يتم الشفاء.


ومن جانبه ناشد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الأمهات بإبقاء أطفالهم في المنازل وعدم ذهابهم للمدارس إذا كانوا يعانون من أعراض الفيروسات التنفسية، وكذلك على المدارس الاستجابة لهذه الحالات ومنحهم إجازات.

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وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الفيروسات التنفسية معروفة للجميع وتصيب الكبير والصغير ولكن نسب الإصابة مرتفعة هذا العام.

مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية منتشرة خلال الفترة الحالية 

 

وكشف عن أن هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية منتشرة خلال الفترة الحالية حيث تغير الفصول وتقلب حالة الجو، وأعراض الإصابة بها متشابهة.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن أعراض الفيروسات التنفسية هي ألم في الحلق والأذن وتكسير في الجسم وارتفاع درجات الحرارة وكحة وعطس.

وأكد أن 73 % من الأطفال مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي طبقا لنتائج العينات التي تم سحبها من الأطفال، مضيفا أن خريطة العدوى بالفيروسات لا تختلف عن السنوات السابقة.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن هناك متحورات من الفيروسات تصل إلى 256 نوعًا.

وشدد على أن أغلب الحالات المصابة بالأنفلونزا بسيطة وتستجيب للعلاج ويتم شفاؤها وتنتهي الإصابة بها، معلقا «نحن في فترة انتقال الفصول والأطفال يتجهون للمدارس في أجواء متقلبة وربما يكونوا مصابون بالبرد».

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