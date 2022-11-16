خالد الجندي: الإسلام يفرق يوم القيامة بين نوعين من الناس| فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام يفرق يوم القيامة بين نوعين من الناس، أولهما المشرك، وهذا جزاؤه معروف وهو ما جاء فى قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا".

الإسلام يفرق يوم القيامة بين نوعين من الناس

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "والثاني غير مشرك، المتدين، وهذا التدين لا يكفى، ويضاف إليه السلوك الاخلاقى والانسانى، وتعامله مع الناس، يعنى يقولك شخص متدين بيحافظ على تعليمات الدين، إطار تعبدى وهنا لابد أن نفصل بسن التدين التعبدى والسلوك الإنساني".



أخلاقنا الجميلة

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمبادرة "أخلاقنا الجميلة" التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها، للتأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل، وتربية أجيال جديدة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكر الأجيال الحالية بالقيم الإنسانية.



وقال خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إنها الرحلة المباركة التي تقودها المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية لعودة الأخلاق إلى مجتمع المتدينين المصريين أهل الأصول وأصحاب التربية، عودة الأخلاق في زمن عز فيه الأخلاق، وعودة الشرف في زمن عزّ فيه الشرف، وعودة مبادئ رجولة المواقف في زمن عزت فيه الرجولة.

وأكد خالد الجندي أن المبادرة التي تقودها المجموعة المتحدة وهى "أخلاقنا الجميلة"، يجب أن تستمر لتذكيرنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم هو مجموعة هائلة من الأخلاقيات بينها آيات تشريعية، وبناءً عليه عندما تتكلم عن القرآن تجده يفسح للمجال الأخلاقي أكبر حيز ممكن تتخيله لأن العلاقة بينك بين الناس هي أساس النجاة يوم القيامة.