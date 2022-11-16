نميرة نجم: التغيرات المناخية أدت إلى عمليات نزوح وهجرة داخل أفريقيا

أكدت السفيرة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة، أن التغيرات المناخية تسببت في أعاصير وفيضانات وجفاف بما أدى إلى حدوث نزوح وهجرة داخل القارة الأفريقية .

وقالت نميرة نجم في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" متوقع أن يصل عدد النازحين في إفريقيا لـ 86 مليون نازح بسبب التغيرات المناخية في 2030، ومتوقع ان يتخطى هذا الرقم 150 مليونا في عام 2050 ".

وأضافت نميرة نجم :" الدول المتسببة في الانبعاثات الكرونية تجاهلت لسنوات الأثار الإنسانية التي تحدثها التغيرات المناخية ".

وأكملت نميرة نجم:" منذ 2009 بدأ الحديث عن تأثيرات التغيرات المناخية على حياة البشر في الدول النامية والفقيرة في قمم المناخ المتعاقبة".