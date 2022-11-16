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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نميرة نجم: التغيرات المناخية أدت إلى عمليات نزوح وهجرة داخل أفريقيا

نميرة نجم
نميرة نجم

أكدت السفيرة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة، أن التغيرات المناخية تسببت في أعاصير وفيضانات وجفاف  بما أدى إلى حدوث نزوح وهجرة داخل القارة الأفريقية .

 

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وقالت نميرة نجم في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  متوقع أن يصل  عدد النازحين في إفريقيا لـ 86 مليون نازح بسبب التغيرات المناخية في 2030، ومتوقع ان يتخطى هذا الرقم 150 مليونا في عام 2050 ".

 

 وأضافت نميرة نجم :"  الدول المتسببة في الانبعاثات  الكرونية تجاهلت لسنوات الأثار الإنسانية التي تحدثها التغيرات المناخية ".

 

 وأكملت نميرة نجم:" منذ 2009 بدأ الحديث عن تأثيرات التغيرات المناخية على حياة البشر في الدول النامية والفقيرة في قمم المناخ المتعاقبة".

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